Duizenden Groningers op de been voor fakkelprotest door binnenstad

Daarnaast leeft er ook veel woede over het besluit van het ministerie van Volksgezondheid om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht en weg te halen uit onder meer het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het Groningse ziekenhuis kondigde al aan dit besluit te willen aanvechten .

Ook de gang van zaken rond de aanvraag van subsidie voor de verbetering van woningen leidde tot verontwaardiging. Mensen stonden er uren voor in de rij en de subsidiepot was snel leeg.

Gisteren stelde staatssecretaris Vijlbrief voor Mijnbouw nog eens 250 miljoen euro beschikbaar voor compensatie van gedupeerden in het aardbevingsgebied. Maar veel inwoners vinden dat onvoldoende om het vertrouwen te herstellen.

In Groningen zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de plannen om meer gas te winnen. Volgens de gemeente gaat het om meer dan 8000 mensen.

'Het gaat om mijn toekomst, straks stort heel Groningen in' - NOS

Onder anderen Freek de Jonge, Lilianne Ploumen en Lilian Marijnissen lopen mee met de tocht. Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt de tocht rustig en is het slechts op één plek iets rumoeriger omdat daar tientallen tractoren staan opgesteld die toeteren.

De woordvoerder bevestigt dat het druk was op de Vismarkt bij het vertrek van de tocht. "Maar als het echt te gek zou worden, hadden we mensen aangesproken. Nu zijn mensen toch onderweg en is dat niet meer nodig." Volgens haar wordt door het overgrote deel van de deelnemers genoeg afstand gehouden. Ook dragen sommigen mondkapjes.

De tocht eindigt weer op de Vismarkt. Daarna is het de bedoeling dat de mensen direct weer naar huis gaan.