Gaat vliegveld Maastricht dicht of komt er toch een opknapbeurt?

In juni beslist de provincie over de toekomst van MAA en daarmee of er investeringen gedaan worden. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren weten al dat ze voor sluiting zullen stemmen, maar geen enkele partij spreekt zich op dit moment uit voor behoud van de luchthaven.

Sluiting zou volgens nieuw onderzoek zelfs de gunstigste optie voor eigenaar provincie Limburg zijn. Het vliegveld moet het met name van vrachtvluchten hebben, maar aangevlogen goederen gaan vooral naar bedrijven buiten de provincie. Ook is er veel achterstallig onderhoud. De luchthaven heeft een flinke opknapbeurt nodig.

Jaar in jaar uit moeten er voor Maastricht Aachen Airport (MAA) miljoenen aan overheidsgeld bij. Tal van ( soms omstreden ) rapporten zijn er geschreven en omwonenden klagen over geluidsoverlast en rondvliegende dakpannen . Eerder ging de discussie over wat groter of kleiner, inzetten op vracht, of juist op meer passagiers. Maar dit jaar ligt sluiting van het vliegveld ook op tafel.

Tegenover de bedrijvigheid op en rond de luchthaven staan de omwonenden. Zij zijn tevreden met de uitkomst van het onderzoek, "maar we zijn er helemaal niet gerust op", zegt Frank Wormer van burgerinitiatief omwonenden MAA. "De luchtvaartlobby is heel sterk, merken we."

Bedrijven in de buurt benadrukken het belang van het vliegveld. Mede door de coronapandemie zien zij juist wél toekomst. "We zien grote verschuivingen in de transportsector, met name bij luchtvracht", zegt Arjan Hage van afhandelingsbedrijf Maastricht Logistics Services (MLS). "Daar profiteert de luchthaven van. Maastricht draait om vracht."

Ondanks de voor hen positieve uitkomst zijn omwonenden kritisch over de opzet van het onderzoek. Het gaat om een zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse. Daarin wordt aan zaken die lastig in geld uit te drukken zijn, toch een bepaalde waarde toegekend.

"Als je voor 1 euro 200 hectare koopt, dan weet je dat er werk aan de winkel is", zegt directeur Roeven over de overname die de provincie in 2014 deed. Hij blijft erbij dat de luchthaven rond 2030 op eigen benen kan staan. "We zijn de draai aan het maken. Waarom zou je ons dan nu neersabelen?"

"Als ze een beetje moed in hun donder hebben, kunnen ze maar één besluit nemen", zegt Wormer over de provincie. "In de buurt heb je Eindhoven, Antwerpen, Brussel, Luik, Keulen-Bonn, Düsseldorf en Weeze. In dat internationale geweld is de luchthaven veel te klein."

Samenwerking met Schiphol?

Even voor Kerst kwam naar buiten dat het vliegveld in gesprek is met de Schiphol Group over samenwerking. Mogelijk neemt de Schiphol Group een belang in Maastricht Aachen Airport. Dat heeft de Schiphol Group nu al in Rotterdam The Hague Airport (100 procent), Lelystad (100 procent) en Eindhoven (51 procent).

Schiphol en Maastricht zijn de enige twee Nederlandse luchthavens die vracht afhandelen. Schiphol verwerkt ongeveer het tienvoudige. "We verkennen of we een win-winsituatie kunnen creëren", zegt Roeven.

"De provincie en Maastricht Aachen Airport hebben ons uitgenodigd en daar zijn we op ingegaan", zegt Schiphol. "In algemene zin geloven we in samenwerking tussen de Nederlandse luchthavens. We zitten in een verkennende fase. Daar zijn nu geen updates over."