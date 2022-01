Nederlands snowboardgoud in Peking? 'Wie het beste zijn bed uitkomt, die wint'

Niek van der Velden tempert direct de verwachtingen. Want de 21-jarige Nederlander, die begin januari voor het eerst tweede werd in een wereldbekerwedstrijd, weet: het kan ook zomaar misgaan. Neemt hij de rail een fractie van een seconde te vroeg, dan is alle hoop voorbij. Komt hij verkeerd terecht na een triple cork 1620? Ook dan kan hij fluiten naar olympisch succes.

Wie straks tijdens de Winterspelen van Peking alleen maar inschakelt om de schaatswedstrijden te zien, kan zomaar enkele Nederlandse successen mislopen. In het skeleton hebben 'we' opeens kans op een medaille met Kimberley Bos en ook op de slopestyle (snowboard) gloort er iets moois. "Maar het ligt zo dicht bij elkaar."

Van der Velden gaat er met een goed gevoel naar toe, niet in de laatste plaats vanwege zijn huidige vorm. Hij greep op Mammoth Mountain in Californië een week eerder maar net naast de zege. "Daarmee heb ik mijn kwalificatie definitief binnengesleept. Dus kon ik me hier in Laax op wat andere dingen focussen. Ik heb hier ook iets meer risico genomen."

De piste in China heeft hij al een keer verkend. "Ik ben er drie jaar geleden een keer geweest. Toen ben ik vierde geworden, wat een heel goed resultaat was. Er zullen wel wat aanpassingen zijn, maar grotendeels is het hetzelfde. Het park wordt door dezelfde crew gebouwd."

In het Zwitserse Laax kwam Van der Velden niet als beste zijn bed uit. Hij eindigde als achtste. Maar hij stijgt wel weer in het algemeen klassement en zal als de nummer twee van de wereldbekerstand naar Peking afreizen.

Dat kon ook Melissa Peperkamp, risico's nemen. Want ook zij was al zeker van deelname aan de Winterspelen. Zij eindigde in Laax als zevende, waarmee ook zij naar de tweede plaats steeg in haar wereldbekerklassement. Maar ook zij tempert snel de verwachtingen: "Wij staan met z'n achten zó dicht bij elkaar, dat is echt belachelijk. Het gaat om de details, per keer is het maar net waar een jury van houdt."

Dat betekent niet dat de zeventienjarige zonder vertrouwen is momenteel. "Ik had wel beter gewild vandaag. Tuurlijk. Je gaat altijd voor goud. Maar het ging supergoed. Ik heb twee runs geland en in de tweede run had ik iets meer trucjes. Bovendien heb ik mijn score verbeterd, meer had ik eigenlijk niet kunnen doen."

17 jaar

Van der Velden telde vier jaar geleden evenveel lentes als Peperkamp nu: zeventien. Voor hem ging het in de training vlak voor zijn eerste olympische optreden mis. Hij kwam nooit aan zijn debuut toe. "Of ik nog aan vier jaar geleden denk? Ik mag hopen dat ik nu toch wel echt startgates kan halen voor de wedstrijd. Maar dat moet helemaal goedkomen. Ik heb er zin in."