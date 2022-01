Lewandowski leidt Bayern naar ruime winst en doelpuntenmijlpaal

De openingsgoal van Lewandowski betekende dat Bayern voor de 66ste keer op rij scoorde in een Bundesligaduel. De laatste keer dat Bayern van score werd gehouden was in februari 2020 thuis tegen RB Leipzig (0-0). Het oude record van 65 opeenvolgende wedstrijden met een doelpunt stond sinds 2014 ook op naam van Bayern.

Corentin Tolisso knalde van dichtbij de 0-2 binnen. Mark Uth dacht wat terug te doen, maar stond buitenspel en Ondrej Duda miste van dichtbij de kans op 1-2. Ook na rust domineerde Bayern en Leroy Sané stond met prima passes aan de basis van zowel het tweede als het derde doelpunt van Lewandowski.

Met zijn derde doelpunt kwam Lewandowski op 300 Bundesligadoelpunten, meer dan elf jaar na zijn eerste goal in de Duitse competitie namens Borussia Dortmund in september 2010. Köln had de score draaglijker kunnen maken via Anthony Modeste en Timo Hübers: de eerste kopte over en de tweede kopte op de lat.