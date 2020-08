Terug naar Ajax? Suárez blijft voorlopig liever bij Barça, desnoods op de bank

Ajax-fans dromen al hardop over een terugkeer van Luis Suárez, maar voorlopig lijkt het bij dromen te blijven. De Uruguayaan heeft in de Spaanse krant El Pais gereageerd op een mogelijk vertrek bij FC Barcelona. "Ik kan nog steeds van grote waarde zijn voor deze club", is de boodschap van Suárez.

Het contract van Suárez loopt nog tot de zomer van 2021 en dat betekent in de voetbalwereld meestal twee opties: bijtekenen of vertrekken, zodat de club nog iets kan verdienen in de vorm van een transfersom.

De tweede optie lijkt het meest waarschijnlijk, aangezien FC Barcelona onder leiding van de nieuwe trainer Ronald Koeman een grote schoonmaak wil inzetten. Voor de 'vedettes op leeftijd' zou, met uitzondering van Lionel Messi, geen plaats meer zijn.

'Nog niet gesproken met Koeman'

De 33-jarige Suárez denkt er het zijne van. "Niemand heeft mij verteld dat de club van mij af wil. Als dat echt de wens van Barcelona is, dan kunnen ze dat beter rechtstreeks naar mij communiceren."

"Ik heb namelijk de intentie om te blijven", benadrukt de aanvaller. "Ik heb nog niet gesproken met Koeman. Maar ik zou het ook geen probleem vinden als de nieuwe trainer mij liever vanaf de bank laat beginnen. Ik schik me in mijn rol en accepteer dat."

De Catalaanse sportkrant El Mundo Deportivo bericht zondag over een ruildeal die in de maak zou zijn tussen Ajax en FC Barcelona. Donny van de Beek zou dan naar Barcelona vertrekken en daar krijgt Ajax dan Luis Suárez plus twintig miljoen euro voor terug.