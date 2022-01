Man duwt vrouw in metrostation Brussel voor aanstormende metro

In Brussel heeft een man gisteravond een vrouw voor een aanstormend metrostel geduwd. Het incident werd vastgelegd door een bewakingscamera. Op de beelden is te zien dat de man op de vrouw afloopt, haar een duw in de rug geeft en dat ze van het perron op het spoor valt. De metrobestuurder weet net op tijd te remmen.

Bekijk hier de schokkende beelden van een bewakingscamera van het vervoersbedrijf die het moment heeft vastgelegd: