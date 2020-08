Chelsea-talent Broja maakt eerste Vitesse-goals tijdens zege op Go Ahead

Vitesse is ook in zijn zevende oefenduel ongeslagen gebleven. In het sterk verjongde elftal maakte Chelsea-huurling Armando Broja tegen Go Ahead Eagles (4-0) zijn eerste twee treffers voor de Arnhemmers op Papendal.

De 18-jarige Albanees was zaterdag al even ingevallen tegen ADO Den Haag (2-2) en mocht nu de tweede helft opdraven tegen Go Ahead, dat ook niet op oorlogssterkte aantrad. Met een lobje en een hard schot tekende de aanvaller voor de laatste twee goals van de wedstrijd.

Enrico Hernandez en Daan Huisman waren ook trefzeker voor het team van trainer Thomas Letsch, die centraal achterin een plekje had ingeruimd voor Enzo Cornelisse. De 17-jarige verdediger is een zoon van oud-prof Tim Cornelisse en werd geboren toen zijn vader voor Vitesse speelde.

Fortuna Düsseldorf is vrijdag de volgende tegenstander van Vitesse.