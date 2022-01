City wint topper en vergroot gat met Chelsea, United gooit zege weg

Manchester City heeft de topper in de Premier League tegen Chelsea met 1-0 gewonnen. De koploper vergrootte door de thuiszege zijn voorsprong op de nummer twee uit Londen tot liefst dertien punten. City's stadsgenoot United liet twee punten liggen tegen Aston Villa.

City had de regie in handen, maar kon voor rust weinig creëren. Jack Grealish was het dichtst bij de 1-0: zijn schot werd gekeerd door keeper Kepa Arrizabalaga. Chelsea kwam er soms aardig uit, maar Hakim Ziyech, die een basisplaats had, en Romelu Lukaku vonden elkaar niet.

Enige goal

Na rust durfden beide ploegen meer de aanval te zoeken en werd het wat leuker. Zo redde Ederson bekwaam op een inzet van Lukaku die recht op hem af kwam.

Aan de andere kant had Kevin De Bruyne meer succes: de Belg speelde zich knap vrij en krulde de bal binnen om zo voor de enige goal van de wedstrijd te tekenen.