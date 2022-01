Zitskiër Kampschreur prolongeert wereldtitel op Super G

Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft in Lillehammer zijn wereldtitel op de Super G geprolongeerd. Vrijdag moest hij op de afdaling nog zijn meerdere erkennen in zijn Noorse rivaal Jesper Pedersen, maar die verwees hij deze keer naar het zilver.

Drie jaar geleden ging Kampschreur met alle vijf titels naar huis (Super G, supercombinatie, afdaling, slalom en reuzenslalom), maar die score zit er in Noorwegen dus niet meer in.

Kampschreur veroverde in 2018 bij zijn olympisch debuut goud op de supercombinatie en mocht bij de sluitingsceremonie in Pyeongchang de Nederlandse vlag dragen.

Tweede Nederlandse goud

De 22-jarige Kampschreur maakte in Lillehammer, waar de WK sneeuwsporten worden gehouden, op de Super G het verschil in het middenstuk. Met 1.04,38 was hij ruim drie seconden sneller dan Pedersen. De Italiaan Rene De Silvestro moest dik vier tellen toegeven.

Het was niet de eerste gouden medaille voor Nederland bij het paralympische evenement in Noorwegen. Vrijdag prolongeerde snowboardster Lisa Bunschoten haar wereldtitel op het onderdeel banked slalom. In de finale rekende de 26-jarige Bunschoten af met de Canadese Lisa DeJong.