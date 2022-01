Opgestapte bandleider The Voice bekent seksueel wangedrag, aangifte tegen Ali B

The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen bekent "contact van seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die bij The Voice of Holland betrokken zijn geweest. Zijn opdrachtgever ITV (destijds Talpa) wist al van de aantijgingen, zo blijkt uit de brief van Rietbergen. Ook Ali B, jurylid in het programma, wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Tegen hem is aangifte gedaan. Hij ontkent de beschuldigingen.

Rietbergen reageert hiermee op beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht door BNNVARA-programma BOOS. Eerder vandaag besloot televisiezender RTL de uitzendingen van het programma voorlopig op te schorten, Rietbergen is inmiddels opgestapt.

Hij zou zich niet bewust zijn geweest van zijn machtspositie als bandleider van de talentenjacht, en ervoer het contact "toen als wederkerig en gelijkwaardig". Hij is zich er inmiddels "zeer bewust van geworden" dat de vrouwen over wie het gaat het contact "misschien heel anders beleefd hebben", zo staat in de verklaring.

In de brief staat dat hij zich ervan bewust is dat hij in de fout is gegaan. Ook biedt hij zijn "oprecht gemeende excuses" aan, aan de vrouwen met wie hij seksueel contact heeft gehad.

'Streng toegesproken'

Zijn opdrachtgever wist er al van, zo blijkt uit de brief van Rietbergen. Daarin schrijft hij dat hij een aantal jaar terug "streng toegesproken" is door die opdrachtgever. Advocaat Peter Plasman, die het woord voert namens Rietbergen, zegt dat het over productiebedrijf Talpa gaat, dat later is overgenomen door ITV. ITV schreef eerder in een reactie dat er een zerotolerancebeleid is "ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden".

ITV wil niet reageren op het bericht dat het al jaren op de hoogte is van de beschuldigingen aan het adres van Rietbergen.

RTL schreef eerder vandaag in een verklaring dat de aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik niet bekend waren bij de zender.

Therapie

Rietbergen schrijft ook dat hij zijn partner Linda de Mol destijds op de hoogte heeft gebracht van het seksuele contact met vrouwen. Het stel is toen enige tijd uit elkaar geweest, Rietbergen heeft therapie gevolgd om zijn gedrag "drastisch en permanent" te veranderen, zo schrijft hij in de brief. Ze zijn inmiddels weer bij elkaar.

"De dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen", vervolgt Rietbergen in de verklaring. "Bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen."

Volgens Plasman is er op basis van de brief van BNNVARA-programma BOOS aan Rietbergen geen sprake van strafbare feiten.

Ali B

Naast Rietbergen, wordt ook jurylid Ali B beschuldigd seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De advocaat van Ali B bevestigt dat er aangifte tegen zijn cliënt is gedaan.

Het management van Ali B, Spec, schrijft in een verklaring op Instagram dat er "nog veel onduidelijk" is. "Maar één ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen."