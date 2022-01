Tennissers klaar met tumult rondom Djokovic: 'We willen allemaal gewoon door'

Niet alleen tot ergernis van hemzelf, maar ook tot die van zijn collega-tennissers. De zaak overschaduwt het sportieve aspect in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. "Ik word een beetje moe van de hele situatie", zei Rafael Nadal op een persconferentie. "Het is belangrijk om over onze sport te praten, over tennis."

Zondag moet duidelijk worden of de nummer één van de wereld wel of niet kan deelnemen aan het toernooi of dat hij alsnog het land moet verlaten. Inmiddels zit Djokovic wederom in een detentiecentrum, waar hij in afwachting is van de uitspraak van de rechter.

Op de gehouden persconferenties voorafgaand aan het toernooi in Melbourne werd zo'n beetje elke tennisser en tennisster gevraagd naar een reactie op de zaak. Tot irritatie van Stefanos Tsitsipas.

"Ik ben hier om over tennis te praten, niet over Novak Djokovic. Maar ik zal niet liegen. Het was de afgelopen weken constant in het nieuws. Deze zaak heeft heel veel aandacht gekregen, veel mensen praten erover", zegt de nummer vier van de wereld. "Daarom ben ik hier om over tennis te praten, want daar is het de afgelopen weken te weinig over gegaan en dat is heel jammer."

Start van het toernooi

Garbiñe Muguruza vindt het vooral veel te lang duren. "We willen nu allemaal gewoon door en ons richten op het mooie aspect van de start van een grandslamtoernooi."

Aanstaande maandag beginnen de Australian Open. In het enkelspel doen namens Nederland Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Arantxa Rus én verrassing Arianne Hartono mee aan het toernooi.