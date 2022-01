Toch eigen plekje in Mijdrecht voor Tansu (29) die na de dood van opa uit huis moest

Eind goed al goed voor Tansu Sevilmis (29) uit Mijdrecht. Ze heeft weer een eigen woning in haar dorp.

Sevilmis groeide eerder met veel plezier op in Mijdrecht. Ze woonde er 27 jaar samen met haar opa, oma en zusje. Haar oma overleed en haar zusje ging het huis uit. Maar toen haar grootvader in 2018 ook stierf, ging het mis voor Sevilmis. De woningbouwvereniging vond dat ze weg moest.

Het rijtjeshuis stond op naam van haar opa en zou te groot zijn voor haar alleen. Na een jarenlang juridisch gevecht en een wijziging van de wet heeft de woningbouwvereniging haar toch een eigen woning aangeboden. "Ik besef nog niet helemaal dat dit mijn huis is", zegt Sevilmis tegen RTV Utrecht. "Het kan nu alleen maar beter worden."

Ik word echt een zwerver

Toen Sevilmis op straat gezet dreigde te worden was woningcorporatie GroenWest onvermurwbaar. In gesprek gaan hielp niet. Daarop stapte ze naar de rechter, die haar ongelijk gaf. Een hogerberoepszaak leverde ook niets op. Volgens de geldende criteria stond GroenWest in z'n recht.

"Ik heb geen plek, ik kom letterlijk op straat. Ik word echt een zwerver, ik heb er gewoon geen woorden voor", zei Sevilmis eind september. Haar verhaal kwam in de media. Aanvankelijk leverde dat weinig op, de vrouw moest alsnog haar spullen pakken en een paar weken bij vrienden op de bank slapen.

Hand over het hart gestreken

Maar toen ging de woningcorporatie alsnog overstag. Vincent Koudijs van GroenWest: "We hebben de zaak opnieuw bekeken, ook gezien alle aandacht die ervoor was. We hebben toen gezegd: 'Hier moeten we toch een oplossing voor kunnen vinden?' Dat is gelukkig gelukt. Wij zijn heel blij dat we met elkaar om tafel zijn gaan zitten en deze oplossing hebben gevonden."

Wat daarbij zeker geholpen heeft, is een wetswijziging van eind vorige maand. Daardoor kan een woningbouwvereniging meerderjarige kinderen een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar aanbieden na het overlijden van hun ouders. Over grootouders wordt in de wetswijziging niets gezegd, maar de woningbouwvereniging lijkt in dit geval met de hand over het hart te strijken.

Sevilmis is blij met de wetswijziging. Ze heeft nog een tip voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten. "Wees er op tijd bij", zegt ze. "Zorg dat je al je documenten op orde hebt, zodat je zo'n situatie voorkomt. En blijf altijd zoeken naar oplossingen."