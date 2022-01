Sleper vrijwel zeker van Spelen in monobob na twaalfde plaats in Sankt Moritz

De laatste wereldbekerwedstrijd voor de monobobsters heeft Karlien Sleper een twaalfde plaats opgeleverd. De wedstrijd in Sankt Moritz gold tevens als EK. In dat klassement eindigde de 29-jarige Gelderse als zesde.

Of de geleverde prestatie in Zwitserland voldoende is voor een ticket richting de Olympische Spelen in Peking, moet Sleper, die zich in de eindstand van het wereldbekerklassement terugvindt op de vijftiende plaats, nog even afwachten.

Sleper voldeed in november bij haar debuut in de wereldbeker in Innsbruck met een tiende plaats direct al aan de nationale kwalificatie-eisen - een plek in de top-12 - voor het nieuwe olympische onderdeel en wist dat later nog enkele keren te herhalen.

Zondag olympische duidelijkheid

Om daadwerkelijk naar de Winterspelen te mogen, moet Sleper in het klassement bij de beste zes vrouwen zitten die niet meedoen in de tweemansbob. Dat wordt zondag pas duidelijk, maar die kans is groot.

De wereldbeker kwam in handen van de Amerikaanse Elena Mayers Taylor, die in haar tweede run het baanrecord op 1.10,88 bracht. Dat was niet voldoende voor de dagzege. Die ging naar haar landgenote Kaillie Humphries, de voormalige Canadese die na twee runs 2,45 seconden sneller was dan Sleper.

De Duitse Mariama Jamanka eindigde in Sankt Moritz als vierde, maar mocht als beste Europese alsnog een hoofdprijs in ontvangst nemen: EK-goud. De olympisch kampioene van vier jaar geleden in de tweemansbob bleef haar landgenote Laura Nolte 0,01 seconde voor.

Sleper bleef 0,46 verwijderd van het brons, dat een prooi werd voor de Russin Nadezjda Sergejeva.