De dramatische ondergang van prins 'Air Miles Andy'

Vooral het verlies van zijn militaire titels moet hem pijn doen. Prins Andrew vocht in de Falklandoorlog en keerde in 1982 als een held terug naar het Verenigd Koninkrijk. In een carrière die 22 jaar zou duren, reeg hij militaire titels aaneen. Uiteindelijk zou hij opklimmen tot vice-admiraal van de Royal Navy. Later benoemde de koningin hem tot kolonel van de Grenadier Guards, een van de meest prestigieuze eretitels in de strijdkrachten.

Prins Andrew was altijd de oogappel van zijn moeder geweest, maar dit keer was zelfs bij de koningin het geduld op. Andrew verliest al zijn militaire titels . Hij mag zich niet langer Zijne Koninklijke Hoogheid noemen. Aan zijn rol als beschermheer van verschillende liefdadigheidsinstellingen komt een einde. De openbare functie van prins Andrew is nu definitief uitgespeeld.

Andrew werd in zijn wagen vergezeld door zijn advocaat Gary Bloxsome, die door de Britse media is omgedoopt tot Good News Gary, omdat de raadsman alleen maar de bestcasescenario's voorspiegelt in de schandalen waarin de prins is verwikkeld. Binnen de muren van Windsor Castle hoorde Andrew nieuws waaraan zelfs Good News Gary geen positieve draai meer kon geven.

Het ritje was even kort als ongemakkelijk voor de Britse prins Andrew. Met zijn koninklijke Land Rover legde de prins de vijf kilometer af die zijn residentie scheidt van Windsor Castle, woonplaats van zijn moeder. De Queen had hem ontboden voor een pittige audiëntie.

Eerder in de week hadden 150 Britse veteranen een woedende open brief aan de Queen gestuurd. Ze konden niet begrijpen waarom prins Andrew nog steeds lid was van de strijdkrachten.

In hun ogen heeft hij de reputatie daarvan bezoedeld door zijn betrokkenheid bij de civiele zaak die in de VS tegen hem is aangespannen door Virginia Giuffre. De 38-jarige Amerikaanse heeft de prins ervan beschuldigd dat hij haar in 2001 meerdere malen verkracht heeft. Giuffre was toen zeventien jaar oud.

Volgens de veteranen was de positie van Andrew daarmee onhoudbaar geworden. "Was dit een andere officier geweest in de strijdkrachten, dan was het ondenkbaar dat hij zijn functie kon behouden." Het was een signaal dat de Queen niet langer meer kon negeren.