Deze Utrechters wonnen in 2015 van Ajax, maar raakten volledig in de vergetelheid

Het werd een aparte middag. Vanwege antisemitische spreekkoren in een eerdere ontmoeting bleef de fanatieke Bunnikside leeg, net als het uitvak. Alsof de spelers last hadden van de mindere sfeer, leek het duel af te stevenen op een bloedeloze 0-0.

Het is de laatste keer geweest dat het FC Utrecht lukte om thuis in de eredivisie van de club uit Amsterdam te winnen. Een dikke zes jaar geleden dus. Een eeuwigheid in de voetballerij. Zo was Erik ten Hag nog trainer van de triomferende ploeg en zat Frank de Boer in de andere dug-out namens Ajax.

Ze zijn inmiddels geruisloos met pensioen gegaan, organiseren een festival in Amsterdam-Noord of voetballen op het vierde niveau in Duitsland. In december 2015 werden het voor de uitzinnige fans in de Galgenwaard helden voor het leven na winst op aartsrivaal Ajax.

Panathinaikos verloste Ayoub in januari 2020 van Feyenoord, maar ook bij de Griekse topclub, waar het een komen en gaan van trainers is, is de 27-jarige speler nog geen succes.

Dat werd Feyenoord. In Rotterdam liep het uit op een drama. Ayoub kreeg maar geen kans. In anderhalf jaar tijd kwam de middenvelder tot welgeteld nul basisplaatsen in de eredivisie. Hij zat 36 keer bij de selectie, mocht 19 keer invallen en bleef 17 keer negentig minuten lang op de bank.

Zijn enige eredivisiegoal van het seizoen 2015/2016 bewaarde hij voor de, vanuit Utrechts oogpunt, wedstrijd van het jaar. Ayoub koppelde in zijn beste jaren energie en wilskracht aan techniek en was na vijf sterke seizoenen bij Utrecht klaar voor een volgende stap.

In 2017 vertrok hij, waarna hij uitkwam voor het Turkse Malatyaspor, Al-Jazira in Abu Dhabi en het Thaise Buriram United, waar zijn contract in 2020 werd ontbonden. Sindsdien voetbalt Barazite niet meer.

Hij had misschien wel het meeste talent van allemaal: Nacer Barazite. De aanvaller speelde in de jeugd van Arsenal en had veel kortstondige avonturen bij verschillende clubs. In de Domstad kende hij drie succesvolle jaren.

Afgelopen zomer flirtte Ayoub, die onlangs opnieuw vader is geworden, nog met een terugkeer naar Utrecht. "Ik zou graag willen. Ik heb altijd al gezegd dat FC Utrecht mijn club is in Nederland", zei hij in augustus bij RTV Utrecht.

Een interviewverzoek slaat hij af. Via zijn broer en zaakwaarnemer Younes Barazite wordt duidelijk dat de voormalig jeugdinternational van Oranje eigenlijk al van zijn voetbalpensioen geniet.

"Zeg nooit nooit, maar het is voor 95 procent zeker dat hij klaar is", vertelt Younes. "Zijn gezin woont in Dubai en zijn laatste club was in Thailand. Dat is lastig te combineren." In Azië leefde Barazite een eenzaam bestaan. Voetbal werd werk en het gemis van zijn gezin - hij zag ze maandenlang niet - was groot.

"Nacer woont nu ook in Dubai", legt broer Younes uit. "Hij heeft het financieel goed gedaan en kiest nu voor zijn gezin. Als voetballiefhebber is het ergens wel zonde, want hij had nog zeker twee à drie jaar kunnen spelen."

Duitser Ludwig: aanvoerder op het vierde niveau

De Duitser Andreas Ludwig was een van de middenvelders die zondagmiddag in de Galgenwaard tegen Ajax. Een multifunctionele linkspoot die in de zomer van 2015 transfervrij overkwam van VfR Aalen uit de tweede Bundesliga.

"Hij zou kunnen doorgroeien naar Bundesliga-niveau", voorspelde Ten Hag destijds over zijn pupil. Om eraan toe te voegen: "Maar de sleutel daarvoor ligt bij hemzelf."