Trainer Schenkel stopt na dit seizoen bij voetbalsters van Ajax

"Samen met Ajax ben ik 2,5 jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen om vrouwenvoetbal bij Ajax verder te professionaliseren en op basis van het Ajax-DNA herkenbaar voetbal te spelen. We zijn daar goed in geslaagd", laat Schenkel weten op de website van de club.

De oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam, Willem II en Telstar is bezig aan zijn derde seizoen bij de Amsterdamse vrouwenploeg en gaat op dit moment met zijn team aan de leiding in de eredivisie voor vrouwen. Ajax won vrijdagavond met 2-1 van ADO Den Haag bij de hervatting van de competitie.

Danny Schenkel stopt na dit seizoen als hoofdtrainer van de voetbalsters van Ajax. Het contract van de 43-jarige trainer loopt in de zomer af en wordt niet verlengd.

"Voor nu richten we ons op de tweede seizoenshelft. We doen namelijk nog op drie fronten volop mee voor prijzen." Naast de eredivisie doet Ajax dit seizoen nog mee in de strijd om de KNVB-beker en de Eredivisie Cup, die Ajax vorig seizoen won.

Schenkel is na Robert de Pauw (FC Twente) en Joran Pot (PEC Zwolle) de derde trainer in de eredivisie vrouwen van wie het contract na dit seizoen niet wordt verlengd.