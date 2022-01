RTL legt The Voice stil na beschuldigingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

RTL stopt voorlopig met het uitzenden van het talentenprogramma The Voice of Holland vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Dat staat in een verklaring van de televisiezender, in reactie op een brief van de redactie van BNNVARA-programma BOOS waarin de aantijgingen staan.

De beschuldigingen zijn aan het adres van onder anderen de bandleider, Jeroen Rietbergen. Hij heeft het wangedrag toegegeven en stapt per direct op, laat hij in een uitgebreide verklaring via zijn advocaat weten. Daarin biedt hij ook uitgebreid zijn excuses aan. Rietbergen is de partner van presentatrice Linda de Mol, zus van John de Mol, de bedenker van The Voice. Ook andere personen binnen het programma worden beschuldigd.

Er zou aangifte zijn gedaan tegen Ali B, een van de coaches van het programma. Dat bevestigen meerdere bronnen aan RTL Boulevard. Het management van Ali B, Spec, schrijft in een verklaring op Instagram dat er "nog veel onduidelijk" is. "Maar één ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen."

Het Openbaar Ministerie zegt dat er deze week aangifte is gedaan tegen "een persoon gerelateerd aan The Voice". Om wie het gaat wil een woordvoerder niet bekendmaken.

RTL Nederland noemt de aantijgingen in een persbericht "zeer ernstig en schokkend". Wat er precies is gebeurd bij de talentenjacht is onduidelijk. RTL beantwoordt op dit moment geen vragen over de aantijgingen.

Onafhankelijk onderzoek

Zeker is wel dat de zender de aantijgingen zo serieus neemt, dat die heeft besloten de uitzendingen van het nieuwe seizoen op te schorten. Gisteravond werd de tweede aflevering van het seizoen nog uitgezonden. Met producent ITV is afgesproken een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen op te zetten.

In augustus deed Tim Hofman via Instagram een oproep aan mensen die aan talentenjachten hebben meegedaan en "daar dingen meegemaakt, gezien of gehoord hebben die niet door de beugel kunnen". De BOOS-redactie heeft toen al verhalen binnengekregen over ongepast gedrag.

Na die oproep volgden "tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice", zegt BNNVARA. De BOOS-aflevering die over de aantijgingen gaat, komt aankomende donderdag online op het YouTube-kanaal van het programma.

Dit is de oproep die Hofman in augustus vorig jaar deed: