RTL legt The Voice stil na aantijgingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

RTL stopt voorlopig met het uitzenden van het talentenprogramma The Voice of Holland vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Dat staat in een verklaring van de televisiezender, in reactie op een brief van de redactie van BNNVARA-programma BOOS, waarin de aantijgingen staan.

RTL Nederland noemt de berichten in een persbericht zeer ernstig en schokkend. Wat er precies aan de hand is bij de talentenjacht is onduidelijk.

Zeker is wel dat de zender de aantijgingen zo serieus neemt, dat die heeft besloten de uitzendingen van het nieuwe seizoen op te schorten. Gisteravond werd de tweede aflevering van het seizoen nog uitgezonden. Met producent ITV is afgesproken een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen op te zetten.

"We hebben hier ontzettend lang en zorgvuldig aan gewerkt", schrijft Tim Hofman, presentator van BOOS, op Twitter.