Tsunami op Tonga-eilanden door onderzeese vulkaanuitbarsting

Door een vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan zijn er hevige golven ontstaan bij Tonga, een eilandengroep ten zuidoosten van Fiji. De autoriteiten waarschuwen voor een tsunami.

Ook in Fiji, dat zo'n 800 kilometer ten noordwesten van de vulkaan ligt, zijn mensen gewaarschuwd om van de kust weg te blijven wegens gevaarlijke golven.

Het gaat om de vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, waarvan de mond deels onder het zeeoppervlak ligt. Op satellietbeelden is de uitbarsting te zien, waardoor een aswolk van zo'n vijf kilometer breed is ontstaan die twintig kilometer de lucht in gaat. Het zeewater eromheen wordt door de kracht van de uitbarsting weggeduwd.

Bekijk hieronder satellietbeelden van de vulkaanuitbarsting: