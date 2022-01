'VS zoekt gas voor Europa als situatie Rusland escaleert'

De Amerikaanse regering heeft met diverse energieleveranciers gepraat over mogelijkheden om gas aan Europa te leveren, als leveringen van Rusland in het gedrang komen vanwege de gespannen situatie rond Oekraïne. Dat zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Reuters.

De VS vreest dat Rusland Oekraïne wil binnenvallen en dat de gastoevoer aan de Europese Unie dan in gevaar komt. De EU is voor een derde van zijn gas afhankelijk van Rusland.

Amerikaanse ambtenaren hebben meerdere energiebedrijven gevraagd of er mogelijkheden zijn om aan extra gas te komen. Ook is verzocht of ze meer zouden kunnen exporteren en onderhoud aan centrales zouden kunnen uitstellen. Aan de bedrijven is niet gevraagd om meer gas te produceren, zegt een overheidsbron tegen Reuters. Met welke bedrijven is gepraat, is niet bekend.

Krapte

De energieleveranciers wijzen op de wereldwijde krapte op de gasmarkt en zeggen dat er te weinig is om de grote hoeveelheden uit Rusland te vervangen. Een woordvoerder van de Amerikaanse Veiligheidsraad zegt dat wordt gekeken of er mogelijk ergens gas zal overblijven dat wel wordt opgepompt, maar nog niet op de markt is gebracht. Dat zou dan naar Europa kunnen gaan.

De afgelopen maanden heeft Rusland tienduizenden militairen aan de grens met Oekraïne gestationeerd, waardoor de NAVO het vermoeden heeft dat Moskou een nieuwe invasie voorbereidt. Rusland zegt dat de NAVO aan de Russische grenzen staat.

Afgelopen week waren er drie ontmoetingen tussen Russische en westerse functionarissen. Beide partijen staan nog lijnrecht tegenover elkaar.