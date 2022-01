Tweede toernooizege op rij voor tennisser Koolhof in mannendubbel

Wesley Koolhof heeft in de aanloop naar de Australian Open zijn tweede toernooizege op rij geboekt. Na de titel van vorige week in Melbourne bracht de 32-jarige Gelderlander aan de zijde van de Brit Neal Skupski nu ook het ATP-toernooi van Adelaide op zijn naam.

In de finale was het duo in twee sets te sterk voor Ariel Behar uit Uruguay en Gonzalo Escobar uit Ecuador: 7-6 (5), 6-4.

Voor Koolhof, die pas sinds kort een koppel vormt met de even oude Skupski, was het zijn negende titel op de ATP Tour. Eind vorig jaar verbrak hij de samenwerking met Jean-Julien Rojer.

Koolhof en Skupski keren nu terug naar Melbourne, waar ze in actie gaan komen op de Australian Open. Dat eerste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag.