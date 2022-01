Tweede toernooizege op rij voor Koolhof en Skupski in mannendubbel

Wesley Koolhof heeft in de aanloop naar de Australian Open zijn tweede toernooizege op rij geboekt. Na de titel van vorige week in Melbourne bracht de 32-jarige Koolhof aan de zijde van de Brit Neal Skupski nu ook het ATP-toernooi van Adelaide op zijn naam.

In de finale was het duo in twee sets te sterk voor Ariel Behar uit Uruguay en Gonzalo Escobar uit Ecuador: 7-6 (5), 6-4.