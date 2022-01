2G voor wintersport leidt in Italië tot opluchting en teleurstelling

"Heerlijk, met de zon op je gezicht." Aan de uitgang van de skilift, midden in de Dolomieten, kunnen Nederlandse toeristen hun enthousiasme nauwelijks onderdrukken. De verse sneeuw kraakt onder hun schoenen. "Vorig jaar ging onze vakantie niet door. Dit jaar gaan we het dubbel en dik goedmaken."

Hoewel de kerstvakantie voorbij is, zitten de liften nog aardig vol. Volgens Marco Pappalardi, directeur marketing bij skipasverkoper Dolomiti Superski, is het tot dusver een goed seizoen. "Tijdens de feestdagen hebben we mooie cijfers gedraaid. En voor de rest zien we een constante hoeveelheid mensen op de pistes. Niet evenveel als voor de pandemie, maar het gaat goed."

Wat Pappalardi betreft, komen er de komende weken nog veel meer skiërs bij. Hij verwacht dat meer mensen voor de Dolomieten zullen kiezen, omdat de Italiaanse regering deze week een 2G-beleid invoerde voor skiliften. Alleen gevaccineerden of mensen die genezen zijn, kunnen daardoor een skipas kopen.

"Wij zijn daar heel blij mee", zegt Pappalardi. "Het is voor onze klanten een extra garantie dat wintersporten in de Dolomieten veilig is."

Minst gevaccineerde regio

Nog voordat de Italiaanse regering de beslissing over het 2G-beleid nam, hadden de lokale regeringen van de regio Zuid-Tirol er al op aangedrongen. Bolzano, een van de provincies in die regio, is een van de minst gevaccineerde van heel Italië. Minder dan 75 procent van de inwoners ouder dan 5 heeft daar een eerste prik gehad, tegen gemiddeld 81 procent in heel Italië.

Lokale bestuurders vreesden dat toeristen daardoor mogelijk zouden wegblijven, terwijl de Zuid-Tiroolse economie daar voor 17 procent van afhankelijk is. Ze kregen uiteindelijk wat ze wilden: sinds deze week is niet alleen op de skilift een vaccinatiebewijs nodig, maar ook in het openbaar vervoer. Voor restaurants, cafés en sportscholen gold al langer een 2G-beleid.

Met die maatregel wil de regering van premier Draghi mensen toch overhalen zich te laten vaccineren. "Veel problemen die we in Italië hebben, zijn toe te rekenen aan niet-gevaccineerden", zei hij maandag in een persconferentie.

Maar in de bergen van Bolzano, waar evenveel Duits wordt gesproken als Italiaans en waar het gezag uit Rome met argwaan wordt bekeken, valt het nieuwe beleid slecht.