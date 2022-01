Nederland zat een maand in lockdown. Was dat wel nodig?

Het was een gitzwart scenario dat RIVM-modelleur Jacco Wallinga half december aan de overige OMT-leden toonde. Als er niet zou worden ingegrepen dan zou het kunnen dat er begin februari 4000 coronapatiënten op de IC zouden liggen. Dat is een veelvoud van wat de ziekenhuizen in Nederland aankunnen. En dus was ingrijpen noodzakelijk, concludeerden de OMT-leden.

Een maand lang zat Nederland, anders dan omliggende landen, in een lockdown. Maar de donkere scenario's, die de reden waren van de lockdown, zijn niet uitgekomen. Waarom waren de scenario's zo somber? En is er te hard ingegrepen?

"Allereerst zijn de maatregelen een week eerder ingegaan dan waar het model van uitging", legt Quirine ten Bosch uit, epidemioloog en infectieziektemodelleur aan de Wageningen Universiteit. Daardoor kon het aantal nieuwe ziekenhuisopnames door de deltavariant sneller afnemen en werd de groei van omikron afgeremd.

Maar het grootste verschil is dat de belangrijkste aannames uit het model inmiddels achterhaald zijn. "Het model ging ervan uit dat omikron even ziekmakend is als delta", aldus Ten Bosch. "Maar waarschijnlijk is de kans op ernstige ziekte 50 procent minder groot, misschien nog wel minder dan dat."

Op de intensivecareafdelingen leidt het mogelijk zelfs tot 70 procent minder kans op opname. Bovendien liggen mensen met omikron mogelijk ook minder lang op de IC, waardoor de druk op de zorg nog minder wordt.

Data ter zijde gelegd

Bij het RIVM werd vooral gekeken naar Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Half december was men er in die landen nog niet van overtuigd dat omikron milder was. In Zuid-Afrika, waar de omikrongolf al op zijn retour was, wees wel alles erop dat het minder ziekmakend was. Maar die data zijn terzijde gelegd.

"De berichten uit Zuid-Afrika waren dat het een mildere variant was, maar het is gevaarlijk om dat dan als enige scenario mee te nemen", reageert OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten. Hij vindt het terecht dat die cijfers niet leidend waren. "Het ging om jongere mensen in een ander werelddeel in de zomer. Het was niet uit te sluiten dat het in Nederland anders zou gaan."

In onderstaande grafiek is goed te zien dat omikron veel harder rondgaat, maar minder ziekmakend is: