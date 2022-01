'Pharma bro' Shkreli raakt miljoenen kwijt en krijgt farmaverbod

Martin Shkreli moet de miljoenen winst inleveren die hij maakte door een cruciaal medicijn plotseling 55 keer duurder te maken. Een Amerikaanse rechter bepaalde dat hij ruim 50 miljoen euro aan de staat moet betalen.

Shkreli kocht in 2015 het medicijn Daraprim, dat wordt gebruikt voor aidspatiënten en zwangere vrouwen met een bepaalde parasiet. In een klap verhoogde hij de prijs van 13,50 naar 750 dollar. Ook maakte hij het concurrenten onmogelijk om een alternatieve versie van het medicijn op de markt te brengen.

De ophef over de woekerbedragen leverde hem de kwalificatie 'meest gehate man in Amerika' op. Vanwege zijn studentikoze uiterlijk werd hij ook wel 'pharma bro' genoemd.

In de gevangenis

Zeven staten en de Amerikaanse kartelwaakhond FTC begonnen in 2020 een rechtszaak tegen Shkreli en zijn bedrijf, omdat hij de monopolieregels zou hebben overtreden door concurrenten tegen te werken. De rechter gaat mee in die redenering. Behalve dat Shkreli wordt geplukt, mag hij ook levenslang niet meer actief zijn in de farmaceutische industrie.

Shkreli kreeg het vonnis in de gevangenis te horen. Hij zit momenteel een straf uit van zeven jaar omdat hij in een andere zaak investeerders voor miljoenen had opgelicht. In november komt hij vrij.

Eerder al was het bedrijf van Shkreli akkoord gegaan met een schikking van 35 miljoen dollar.