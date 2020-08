An en Eefje 25 jaar na ontvoering herdacht: 'Veel veranderd, maar het kan beter'

Paul Marchal tijdens de herdenking - Belga

Met een sobere bijeenkomst in Hasselt zijn An Marchal en Eefje Lambrecks herdacht. Het is vandaag 25 jaar geleden dat ze verdwenen bij een bezoek aan Oostende, ontvoerd door Marc Dutroux. "We herinneren ons allemaal hoe de zomer was, 25 jaar geleden. Niet zoals hij had moeten zijn", sprak justitieminister Geens. "De hel duurde een jaar." De lichamen van de meisjes werden in september 1996 gevonden, na de arrestatie van Dutroux. Hij bleek nog vier andere meisje te hebben ontvoerd en misbruikt: Julie, Melissa, Laetizia en Sabine. Julie en Melissa werden een paar weken voor An en Eefje dood gevonden. De zaak werd een nationaal trauma van België.

Quote We moeten leven met de aanvaarding, Het is hard, bikkelhard. Paul Marchal

"25 jaar geleden werden we bruusk geconfronteerd met de harde realiteit", sprak de geëmotioneerde Paul Marchal, de vader van An. "We moeten leven met de aanvaarding. Het is hard, bikkelhard." Marchal en de andere ouders werden tijdens de bijeenkomst geroemd om hun inzet voor andere slachtoffers van misbruik. "Dit land is vandaag een veiligere plaats geworden voor kinderen door uw werk", zei Vlaams justitieminister Zuhal Demir. "Van immens verdriet hebben zij een strijd voor hoop gemaakt." Toch zei Marchal nog altijd onbeantwoorde vragen te hebben. "We moesten op zoek naar ons kind, daarna zochten we naar de waarheid." Hij betreurde het dat er niet uitgebreider onderzoek is gedaan naar een netwerk rond Dutroux.

An en Eefje - ANP

Ook pleitte hij voor betere opvang voor zedenslachtoffers. "Er is heel wat veranderd in de wereld, gelukkig. Maar het kan altijd nog beter." Zo vroeg hij aandacht om te helpen dat trauma's ontaarden in nieuwe delicten. "Als slachtoffer heb je recht te roepen, te tieren, te schreeuwen, aan te klagen én fouten te maken." De herdenking werd gehouden in een cultureel centrum in de buurt van een monument voor de meisjes. Vanwege corona waren alleen direct betrokkenen aanwezig en droeg iedereen mondkapjes. Tijdens de bijeenkomst werd ook een minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers. In 2016, twintig jaar nadat de lichamen van Dutroux' slachtoffers werden gevonden, maakten we deze terugblik op de zaak die België in zijn greep hield: