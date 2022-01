Grote branden in kassen Heerhugowaard, Monster

Bij branden in het Noord-Hollandse Heerhugowaard en het Zuid-Hollandse Monster zijn meerdere bloemenkassen verloren gegaan. Beide branden zijn inmiddels onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Bij de brand in Heerhugowaard kwam asbest vrij.

In Heerhugowaard woedde kort na middernacht een uitslaande brand in twee kassen van een lelieteler aan de Westdijk. Er werden volgens NH Nieuws brandweereenheden uit vijf plaatsen ingezet, met onder meer een hoogwerker. De brandweer slaagde erin te te voorkomen dat een derde kas verloren ging.

Bij de brand in Heerhugowaard kwam asbest vrij, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. De stof ligt vooral op het terrein van de kweker en de directe omgeving. Het relatief kleine gebied is afgezet en wordt vandaag door een gespecialiseerd bedrijf schoongemaakt.

In een veel wijdere omgeving zijn roet- en asdeeltjes terechtgekomen. Dat gebeurde vooral in een woonwijk in Broek op Langedijk, aan de andere kant van het kanaal. De straten worden vandaag met een veegwagen schoongemaakt. Ook speeltuintjes worden gereinigd. Bewoners die grote roetdelen in hun tuinen aantreffen, krijgen het advies om die met handschoenen op te pakken en weg te gooien. "Was daarna wel even uw handen", waarschuwt de veiligheidsregio.

Afgelegen bedrijf in Monster

In Monster, tussen Den Haag en Hoek van Holland, ontstond eerder op de avond brand in de kassen van een tuinbouwbedrijf. Doordat het bedrijf afgelegen ligt, had de brandweer er moeite met voldoende water bij het vuur te komen, meldt Omroep West.

Doordat er in de kassen karton en plastic verpakkingsmateriaal was opgeslagen kwam er veel rook vrij bij de brand. Uit voorzorg werden hierom twee huizen ontruimd. De bewoners moeten de nacht elders doorbrengen.

De oorzaak van beide branden is onbekend.