Branden in kassen Heerhugowaard, Monster

Bij branden in het Noord-Hollandse Heerhugowaard en het Zuid-Hollandse Monster zijn meerdere bloemenkassen verloren gegaan. Beide branden zijn inmiddels onder controle. Er zijn geen personen gewond geraakt.

In Heerhugowaard woedde kort na middernacht een uitslaande brand in twee kassen van een lelieteler aan de Westdijk. Er werden volgens NH Nieuws brandweereenheden uit vijf plaatsen ingezet, met onder meer een hoogwerker. De brandweer slaagde erin te te voorkomen dat een derde kas verloren ging.

In Monster was de brand eerder op de avond ontstaan in de kassen van een tuinbouwbedrijf. Doordat het bedrijf afgelegen ligt, had de brandweer er moeite met voldoende water bij het vuur te komen, meldt Omroep West.

Doordat er in de kassen karton en plastic verpakkingsmateriaal was opgeslagen kwam er veel rook vrij bij de brand. Uit voorzorg werden hierom twee huizen ontruimd. De bewoners moeten de nacht elders doorbrengen.