Militieleider verwerpt aanklacht van rebellie om Capitoolbestorming

De leider van de Amerikaanse militie Oath Keepers ontkent schuldig te zijn aan een poging een opstand te ontketenen bij de bestorming van het Capitool vorig jaar. Stewart Rhodes verscheen vrijdag voor het eerst voor een rechter, nadat hij en tien andere militieleden de zwaarste aanklachten voor de bestorming tot nu toe aan hun broek hadden gekregen. Rhodes was gisteren opgepakt in Texas.

Van de meer dan 700 personen die werden opgepakt voor hun rol op 6 januari 2021, werd het merendeel vervolgd voor lichtere vergrijpen, zoals samenzwering of openlijke geweldpleging. Als de rechter meegaat in de aanklacht tegen Rhodes, kan hij 20 jaar cel krijgen.

Het is zeldzaam dat het Amerikaanse OM iemand vervolgt voor het aanzetten tot een opstand. De laatste keer gebeurde dat in 2010, toen militieleden uit Michigan ervoor werden aangeklaagd. De rechter oordeelde toen dat hun tirades tegen de Amerikaanse overheid onder de vrijheid van meningsuiting vielen.

Een van de laatste keren dat er iemand werd veroordeeld om dit vergrijp was in de jaren 50, toen nationalisten van het eiland Puerto Rico het vuur openden in het Amerikaanse Congres.

Strijdplannen

De 56-jarige Rhodes richtte in 2009 de extreemrechtse Oath Keepers op, een militie met vooral (voormalige) militairen en politieagenten als lid. Aangespoord door president Trumps onbewezen aantijgingen van kiesfraude wilde de groep op 6 januari voorkomen dat het Congres de Democraat Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen zou uitroepen.

Volgens het OM bereidden de Oath Keepers hun rol in de bestorming voor alsof ze aan een oorlog zouden meedoen. Zo werden er aanvalsplannen op het Capitool uitgewerkt en wapens gekocht. Op de dag zette Rhodes geen voet in het gebouw, wel drong een groep van zijn medestanders er binnen.

Bij zijn voorgeleiding vroeg Rhodes om het proces in vrijheid te mogen afwachten, maar de rechter bepaalde dat hij voorlopig vast blijft zitten.