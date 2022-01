Amsterdamse mode-prominent vervolgd in zedenzaak

De ex-directeur van cultuurplatform Moam wordt vervolgd wegens seksueel overschrijdend gedrag. Dat melden NRC Handelsblad en Het Parool, die eerder berichtten over de vele beschuldigingen tegen de 33-jarige Martijn N.

28 mannen beschuldigen N. van ongewenst seksueel gedrag, dat soms gewelddadig van aard zou zijn geweest. Onder hen zijn elf personen die minderjarig waren toen het misbruik plaats zou hebben gevonden.

N. was een prominente figuur in de Amsterdamse modewereld, die bij Moam jong talent koppelde aan bekende ontwerpers. Bedrijven als Disney, KLM en de HEMA werkten graag samen met het platform.

Opgeheven

Vorig jaar onthulden de kranten de beschuldigingen tegen N., die de jonge mannen via sociale media zou hebben benaderd met beloftes over carrières als model of in de mode. Sommigen van hen waren ervan overtuigd dat N. hen had gedrogeerd om te misbruiken.

N. werd ontslagen door het platform, dat daarna zichzelf opdoekte.

Omdat N. was opgeleid aan de modeacademie AMFI werd ook daar een onderzoek opgestart. Studenten daar spraken in het algemeen over sociaal onveilige situaties en een zwijgcultuur bij het instituut. Eerder deze week stapte directeur Reynders op omdat hij zichzelf niet de juiste persoon vond om verbeteringen door te voeren.