PEC verslaat Willem II in een duel dat het eigenlijk niet wilde spelen

Als het aan PEC Zwolle had gelegen, was het eredivisieduel met Willem II vrijdagavond niet gespeeld. PEC had om uitstel gevraagd omdat de club met veel coronabesmettingen kampte, maar de KNVB wees dat verzoek af.

Achteraf zal de ploeg van trainer Dick Schreuder daar blij mee zijn. PEC won in Zwolle het eerste duel na de korte winterstop met 2-0 van Willem II, dat daarmee al zijn negende competitienederlaag op rij leed.