Koploper Ajax begint 2022 in Eredivisie Vrouwen met kleine zege op ADO

Koploper Ajax heeft bij de hervatting van de Eredivisie Vrouwen een kleine zege geboekt op ADO Den Haag. Ajax won op De Toekomst met 2-1.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de Amsterdammers (Chasity Grant schoot de bal over), maar het eerste doelpunt was voor ADO Den Haag. Maartje Looijen zette de gasten op voorsprong na een voorzet van Amber Verspaget.

Aan het begint van de tweede helft was Ajax dicht bij de gelijkmaker via Oranje-international Victoria Pelova. Nadat ze de bal eerst al net naast de paal had geschoten, maakte ze een minuut later de 1-1. Na een uur spelen kopte Stefanie van der Gragt, ook vaste waarde bij het Nederlandse elftal, de thuisploeg op voorsprong.

ADO-keeper Barbara Lorsheijd voorkwam in de slotfase een grotere nederlaag door redding te brengen op een grote kans van Romée Leuchter.

