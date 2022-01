Kabinet trapt op rem uit vrees voor massale uitval in cruciale beroepen

De boodschap van Rutte en Kuipers is duidelijk: met de huidige versoepelingen wordt al een enorm risico genomen. Nu zijn er dagelijks meer dan 35.000 nieuwe coronagevallen, dat kan door het aangepaste beleid oplopen naar 80.000 besmettingen per dag.

Vanaf morgen mag er meer : winkels, sportclubs, muziekscholen en het hoger onderwijs gaan weer open. Maar, ondanks grote druk vanuit de samenleving en burgemeesters, moeten de horeca en de culturele sector nog zeker tien dagen dichtblijven. "Het is te risicovol. Het leidt tot onbeheersbare situaties", is de stellige overtuiging van premier Rutte.

Op de coronapersconferentie probeerden Kuipers en Rutte uit te leggen waarom in Nederland nog geen einde komt aan de op 18 december ingestelde lockdown. Voor het eerst werden er grafieken getoond van ontwikkelingen in de besmettingscijfers.

Rutte en Kuipers schetsten een scenario dat er in ziekenhuizen of in scholen geen personeel meer is vanwege ziekte. "Wat doe je dan als Nederland uitvalt?", vroeg Kuipers zich af, zonder op de vraag antwoord te geven.

De roep om meer sectoren in Nederland open te doen, klinkt steeds luider. In omliggende landen als België en Duitsland zijn de regels minder streng dan in Nederland. Rutte en Kuipers zeggen de kritiek te begrijpen. "Niet alles kan tegelijkertijd open", aldus de premier. "Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt."