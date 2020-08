Wie PSG ordinaire koopclub noemt, schopt Vermeulen tegen het zere been

1986: Pierre Vermeulen viert feest in Parijs - Getty

Als Pierre Vermeulen zich dan toch met iemand moet vergelijken van het huidige Paris Saint-Germain, dan toch maar met Neymar. De Braziliaanse superster hoopt vanavond historie schrijven, zoals Vermeulen dat ook ooit deed in de Franse hoofdstad. "Zo zie je dat geld toch iets moois teweeg kan brengen", zegt Vermeulen (64) over zijn oude club, die gestuwd door honderden miljoenen euro's van investeerders uit Qatar voor het eerst in de finale van de Champions League staat.

De finale tussen Bayern en Paris Saint-Germain begint om 21.00 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app en via de uitzending van Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Maar wie Paris Saint-Germain een ordinaire koopclub noemt, schopt Vermeulen tegen het zere been. Hij kent de voetbalclub nog in zijn rauwe hoedanigheid, stond 35 jaar geleden hoogstpersoonlijk aan de basis van het eerste grote succes. Bijna gedegradeerd "Ik heb daar een ontzettend leuke tijd gehad. En ook in een ongelofelijk goed team gespeeld. We bleven een reeks van 26 wedstrijden ongeslagen, toen een record. En daarmee legden we de basis voor het eerste kampioenschap in de clubgeschiedenis." De voormalige linksbuiten van Roda JC, Feyenoord en MVV belandde in Parijs na een tip van Hennie Hollink aan zijn collega Gérard Houllier. De Franse trainer moest Paris Saint-Germain uit het slop halen nadat de fusieclub het seizoen daarvoor bijna was gedegradeerd.

Pierre Vermeulen, terug in Parijs - Eigen archief

Met keeper Joël Bats, Luis Fernández en Dominique Rocheteau kreeg Houllier de beschikking over de as van het Franse nationale elftal, dat een jaar daarvoor in eigen land Europees kampioen was geworden. Vermeulen vond al snel zijn plek tussen alle vedetten, mede doordat alles tijdens een thuiswedstrijd tegen Bordeaux op zijn plek viel voor de Limburger. "Ik passeerde toenmalig international Jean-Christophe Thouvenel met een schaartje. Mijn voorzet werd ingekopt door Jean-Marc Pilorget, die net terug was van een zware blessure. Een goal met een verhaal, die kwam toen de hele dag voorbij op televisie. Eigenlijk was dat mijn doorbraak daar." Veel hetzelfde gebleven In het kampioensjaar 1985/1986 mochten er nog maar twee buitenlanders worden opgesteld, een enorm contrast met het sterrenensemble van nu. Toch is er ook nog veel hetzelfde gebleven in Parijs. "We worden natuurlijk allemaal een dagje ouder, dus de contacten met de mensen van toen verwateren. Twee jaar geleden ben ik nog eens terug geweest om een Champions League-wedstrijd te bezoeken. Er was daar voor mijn gevoel bijna niets veranderd toen ik bij het stadion aankwam." Verslaggever Sierd de Vos zocht Pierre Vermeulen in 1985 op bij Paris Saint-Germain:

Sierd de Vos op bezoek bij Pierre Vermeulen in Parijs - NOS

De kampioensploeg van Vermeulen is zelfs vereeuwigd met een muurschildering. Dat doet hem wel wat. "De club zit ook heel diep bij mij." Door de jaren heen werd hij vaak herinnerd aan zijn periode in Parijs, die in totaal tweeënhalf jaar zou duren. Hoogtepunt was het kampioenschap, waarna burgemeester Jacques Chirac iedereen na afloop een zoen gaf. "Zo begroeten ze elkaar, ook mannen onderling." "En later werd diezelfde Chirac president van Frankrijk. Elke keer dat je die man dan op tv ziet, denk je: daar heb ik dus nog mee zitten kussen in de kleedkamer." Technische vermogen Natuurlijk laten ook de successen van de club hem niet onberoerd. "Als het wordt uitgezonden, kijk ik altijd. Gelukkig zat mijn vrouw de afgelopen periode tijdens de hittegolf veel buiten, want ik leef hartstochtelijk mee als ik binnen voor de televisie zit." Het huidige elftal mist volgens Vermeulen achterin wel wat power, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het technische vermogen. "Vooral door die jongens in de aanval natuurlijk, met Di María, Neymar en Mbappé."

Met een speciale vermelding voor Neymar, van wie aanvankelijk gezegd werd dat hij drie jaar geleden alleen voor het geld van Barcelona naar PSG verkaste. "Neymar neemt dit team echt op sleeptouw, hij verdedigt zelfs mee. Hij is overal op het veld te vinden. Daarom zie ik in zijn spel ook de meeste gelijkenissen met mezelf toen ik daar speelde. Ik kwam ook vaak terug, in tegenstelling tot onze andere spitsen toen." Voetbalgekke supporters Vermeulen kon in die tijd nog wel rustig over straat, maar toch werd ook hij in die tijd al regelmatig op een leuke manier geconfronteerd met de voetbalgekke supporters van de club. "Ik werd ooit eens op straat in mijn nek gegrepen, tijdens een wandeling door de modebuurt La République. Werden mijn maten opgenomen, waarna ik te horen kreeg dat ik later in de week nog eens terug moest komen. Lag er een leren maatpak voor me klaar..." Vermeulen had een goed leven in de Franse hoofdstad, waar ook toen al flinke salarissen werden betaald voor de topspelers. "Maar je verhoogt toch ook je levensstandaard. Het vliegt er allemaal ook weer hard uit." Bekijk hieronder de mooiste goals van Pierre Vermeulen in de eredivisie:

De mooiste goals van Pierre Vermeulen in de eredivisie - NOS