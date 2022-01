Dit zijn de nieuwe versoepelingen en coronaregels vanaf morgen

Het is vanaf morgen weer toegestaan om buiten met vier mensen samen te komen. Voor binnen gaat het advies van maximaal twee naar hooguit vier bezoekers. Niet-essentiële winkels mogen morgen weer open en kunnen zonder afspraak bezocht worden tot 17.00 uur. Wel gelden er beperkingen voor het aantal personen dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn.

Buiten sporten voor volwassenen is ook weer toegestaan. Wedstrijden mogen alleen binnen de eigen club gespeeld worden. Voor topsport geldt een uitzondering. Publiek is daarbij niet toegestaan.

Sporten op binnenlocaties is weer toegestaan en dus kunnen sportscholen en sportclubs hun deuren openen. Het coronatoegangsbewijs is bij de binnenlocaties verplicht voor personen boven de 18.

Wel gelden er enkele beperkende voorwaarden. Op het mbo en in het hoger onderwijs geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen. Die beperking geldt niet voor als er tentamens worden afgenomen. Ook wordt het dragen van mondkapjes overal verplicht. Studenten moet vanaf nu altijd hun mondkapje ophouden, ook als ze in een lokaal zitten.

Een andere regel die gehandhaafd blijft is de verplichte 1,5 meter afstand. Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisten, blijven open tot 20 uur.

Horecagelegenheden mogen voorlopig nog niet open. Eten bestellen of afhalen blijft wél mogelijk. Ook de culturele sector moet de deuren nog gesloten houden. Het kabinet kijkt over tien dagen, op 25 januari, opnieuw naar de mogelijkheid om restaurants, cafés, bioscopen, musea en theaters te openen.

De quarantaineregels worden fors aangepast. Mensen die minimaal een week geleden een boosterprik hebben gehad of korter dan acht weken geleden corona hebben gehad hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon. Dit geldt alleen als ze geen klachten ontwikkelen.

Ook werknemers in cruciale beroepen, zoals leraren en zorgmedewerkers, hoeven niet in quarantaine na contact met een besmet persoon, mits ze klachtenvrij zijn. Wel moeten ze geregeld een zelftest afnemen om naar hun werk te mogen gaan, en moeten ze op de vijfde dag een PCR-test laten doen. Deze maatregel gaat gelden vanaf 21 januari.

Vaker mondkapjes op

Naast de versoepelingen en blijvende regels komt er ook een nieuw advies bij. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om drukke winkelstraten en markten, maar het geldt ook op de werkvloer.

Het dragen van stoffen en zelfgemaakte mondkapjes wordt afgeraden.