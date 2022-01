Voorlopig geen publiek in betaald voetbal; clubs dreigen stadions te openen

Clubs in het betaalde voetbal moeten het in elk geval tot 25 januari zonder publiek in de stadions doen. Het kabinet kondigde vrijdagavond een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aan, maar het verbod van publiek bij sportwedstrijden en het betaald voetbal blijft voorlopig overeind. Op 25 januari volgt een nieuw weegmoment van het kabinet. Het verbod op toeschouwers houdt in dat de topper in de eredivisie tussen PSV en Ajax op zondag 23 januari zonder fans wordt afgewerkt. In december was dat ook het geval bij Feyenoord-Ajax in Rotterdam.

Quote Het demonstratief opengaan van de stadions is de onvermijdelijke volgende stap. Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie

"Het voelt heel oneerlijk", gaf premier Rutte bij aanvang van de persconferentie over de coronamaatregelen direct aan. Naast het ontbreken van het publiek in het betaald voetbal blijven ook de horeca, de cultuursector en de evenementensector op slot. "De steunpakketten voor de getroffen sectoren blijven het hele eerste kwartaal van kracht", aldus Rutte. De premier verklaarde dat bij het weegmoment op 25 januari goed gekeken gaat worden naar horeca, musea, bioscopen en de theaters. 'Stadions demonstratief open' De clubs in het betaald voetbal zijn intussen de besluitvorming in Den Haag zat. Ze willen vanaf 28 januari de toeschouwers weer terug in de stadions. Die toezegging kwam er nog niet. "We kunnen niet langer zonder publiek spelen. Vorig seizoen leidde dat tot een verlies van meer dan 100 miljoen euro voor de sector. Het tempo van de besluitvorming in politiek Den Haag is te traag. Het demonstratief opengaan van de stadions is de onvermijdelijke volgende stap", lieten de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie in een verklaring weten.

