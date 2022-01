Marokko is door na winst op Comoren, maar laat kans op enorme zege liggen

Marokko heeft op de Afrika Cup ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Met twee Nederlands-Marokkaanse bassispelers werden de Comoren met 2-0 verslagen en daarmee is Marokko zeker van een plaats in de achtste finales. Dat de score niet vele malen groter uitviel, was een wonder. Tarik Tissoudali en Sofyan Amrabat startten in de basis. Het tweetal begon het eerste duel met Ghana (1-0 winst) nog op de bank. AZ'er Zakaria Aboukhlal startte toen juist in de basis, maar verloor zijn plek in de spits aan de teruggekeerde Ayoub El Kaabi. Score verbloemt spelbeeld Marokko trad dus aan met een behoorlijk omgegooid basiselftal. De ploeg van trainer Vahid Halilhodzic, die Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech niet selecteerde, bleek al snel in de wedstrijd een stuk sterker dan de Comoren.

Doelpuntenmaker Selim Amallah - AFP

Bijna alle aanvallen - en dat waren er veel - begonnen bij Amrabat, die als verdedigende middenvelder speelde. Via hem wist Marokko de aanval gemakkelijk in stelling te brengen. Het leverde in de 16e minuut de welverdiende openingstreffer op. Selim Amallah van Standard Luik rondde van dichtbij koeltjes af. Kans op kans In de fase die op de goal volgde leek Marokko over de Comoren heen te gaan walsen, maar de lat en de uitblinkende doelman Salim Ben Boina stonden meer treffers in de weg. In de tweede helft was het Marokkaanse overwicht nog groter. Dat het lang bij die ene goal van Amallah bleef was een wonder. Marokko kreeg de ene na de andere grote kans, maar sloeg niet toe.

Youssef En-Nesyri en Kassim M'Dahoma in duel - AFP