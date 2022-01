Horeca en cultuursector blijven nog zeker tien dagen dicht

Cafés, restaurants, bioscopen en theaters blijven de komende tien dagen nog dicht. Het kabinet vindt een verdere versoepeling onverstandig omdat de coronabesmettingen snel oplopen. Op 25 januari wordt opnieuw bekeken of de horeca en de cultuursector open kunnen.

Het kabinet gaat verder de quarantaineregels versoepelen. Nu moet iedereen met een besmette huisgenoot ook tien dagen binnen blijven. Dat wordt anders: mensen met een cruciaal beroep hoeven niet thuis te blijven als een huisgenoot positief is. Deze werknemers mogen dan zelf geen klachten hebben, moeten iedere dag een zelftest doen en na dag 5 een pcr-test.

Voorkomen

De quarantaineplicht vervalt ook voor mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad en voor mensen die dit jaar nog corona hebben gehad. Hiermee hoopt het kabinet te voorkomen dat er te veel werknemers thuis komen te zitten.

Om 19.00 uur zullen premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een persconferentie geven, die live is te volgen op NPO1.

Winkels

Binnen de horeca en de cultuursector is veel verontwaardiging. De horeca vindt het onrechtvaardig dat er voor andere sectoren, zoals winkels, het hoger onderwijs en de sport wel versoepelingen mogelijk zijn. Vandaag werd bekend dat niet-essentiële winkels tot 17.00 uur zonder afspraak klanten mogen ontvangen. Gisteren was er nog sprake dat deze winkels alleen op afspraak open zouden gaan.

Maar voor de horeca en de cultuur wil het kabinet geen uitzondering maken. De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Robèr Willemsen is verbijsterd over het besluit. "Het is waardeloos en duidelijk dat wij achter in de rij staan." Hij vreest dat er veel maatschappelijk verzet komt tegen het besluit. "Ik snap er niets van."