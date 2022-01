Geen officiële delegatie naar Winterspelen, nadrukkelijk geen boycot

Nederland stuurt geen regeringsdelegatie naar de Olympische Winterspelen in China, volgende maand. De reden voor het besluit is dat er ook geen Nederlandse toeschouwers bij aanwezig mogen zijn, laat Buitenlandse Zaken weten.

Koning Willem-Alexander maakte eerder al bekend om dezelfde reden niet naar Peking af te reizen. Dat zowel de koning als de politieke delegatie thuisblijft, heeft volgens de autoriteiten niets te maken met de diplomatieke boycot van de Winterspelen door een aantal landen.

Boycot

Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada sturen geen politieke delegatie naar de Winterspelen in Peking. De sporters uit deze landen zijn wel bij het sportevenementen aanwezig. Het doel van de boycot is volgens deze groep landen een krachtig signaal af te geven tegen de mensenrechtenschendingen in de Chinese provincie Xinjiang.

De Chinese regering noemt de boycot een lastercampagne. Peking heeft altijd stellig ontkend dat de Oeigoeren en andere moslimminderheden in Xinjiang worden onderdrukt.