Wat staat Djokovic nog allemaal te wachten de komende dagen?

Novak Djokovic gaat in beroep tegen de beslissing van de Australische immigratieminister Alex Hawke om zijn visum in te trekken. De Servische tennisser kreeg vrijdag te horen dat hij Australië moet verlaten, maar stapte meteen naar de rechter omdat hij maandag wil meedoen aan de Australian Open, die dan beginnen. Het wordt een spannend weekend voor Djokovic, zijn advocaten én de Australische minister. Wat staat er allemaal te gebeuren? Zaterdag: gesprek bij immigratiedienst én hechtenis De Australische immigratiedienst heeft Djokovic uitgenodigd voor een gesprek op zaterdag. Tot die tijd mag de Servische tennisser blijven waar hij op dat moment is en hoeft hij niet terug naar het hotel in Melbourne waar hij vorige week ook een paar dagen moest verblijven. Na afloop van het gesprek op zaterdag zal Djokovic wel in hechtenis worden genomen door de immigratiedienst, maar zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan, moet Djokovic in Australië blijven. De verwachting is dat de rechter zondagochtend (Nederlandse tijd) uitspraak doet. Formeel verzoek In de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag moeten de advocaten van Djokovic eerst nog het formele verzoek indienen bij het federale gerechtshof. Tijdens de voorbereidende zitting werd al wel enigszins duidelijk wat het verweer gaat zijn.

Novak Djokovic - EPA

De advocaten van de Servische tennisser zeggen dat de Australische minister "irrationeel" handelt en dat zijn beslissing voortkomt uit het feit dat de minister bang is dat de aanwezigheid van Djokovic "anti-vax sentimenten zou opwekken". Eigenlijk wat juist ook zal gebeuren als Djokovic het land wordt uitgezet, beredeneren de advocaten. Uitspraak zondagnacht Vervolgens zal de hoorzitting plaatsvinden in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag (00.00 uur Nederlandse tijd) bij het federale gerechtshof. Die rechter zal uiteindelijk bepalen of Djokovic wel of niet in Australië mag blijven en aanstaande maandag kan meedoen aan de Australian Open. Djokovic kan in Melbourne zijn 21ste grandslamtitel halen. Daarmee zou hij Rafael Nadal en Roger Federer - die nu evenals de Serviër op 20 titels staan - voor het eerst voorbij zijn. Federer is geblesseerd en doet niet mee in Australië en Nadal is net terug van een blessure.