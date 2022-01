Deense oud-minister beschuldigd vanwege lekken staatsgeheimen

De Deense oud-minister van Defensie, Claus Hjort Frederiksen, wordt beschuldigd van het lekken van staatsgeheimen. Dat heeft hij in een kort persbericht bekendgemaakt. Op het delen van staatsgeheimen staat in Denemarken een maximumstraf van 12 jaar cel.

Het is niet bekend gemaakt om welke staatsgeheimen het gaat, maar volgens Deense media draait het vermoedelijk om informatie rond het aftappen van internetkabels. Deense journalisten hebben onthuld dat op die manier de Deense geheime dienst, in samenwerking met de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, Europese bondgenoten heeft afgeluisterd.

Vorig jaar meldden Deense media dat toenmalig bondskanselier Merkel met behulp van de Deense geheime dienst was afgeluisterd, wat leidde tot diplomatieke spanningen met Duitsland.

Beschadigen van Denemarken

Frederiksen gaf anderhalf jaar geleden toe dat tijdens zijn ministerschap, dat duurde van 2016 tot 2019, internetkabels werden afgetapt. Op dat moment was hij geen minister meer, maar Kamerlid voor de liberale oppositiepartij Venstre. De uitspraken wekten direct al verbazing bij experts, omdat daarmee zeer gevoelige informatie naar buiten werd gebracht.

In zijn persverklaring zegt Frederiksen niets kwijt te willen over de aanklacht. Wel schrijft de oud-minister dat hij "nooit iets zou doen dat Denemarken of de Deense belangen zou kunnen schaden".

Frederiksen is een vooraanstaand politicus. Hij was vijftien jaar lang partijsecretaris van Venstre. Daarna was hij twee keer minister van Financiën en eenmaal minister van Werkgelegenheid. Ook werd hij gezien als rechterhand van partijleider Rasmussen, die premier was van 2009 tot 2011 en van 2015 tot 2019.

Inlichtingenchef opgepakt

De aanklacht tegen Frederiksen volgt op de arrestatie van het voormalig hoofd van de militaire en buitenlandse inlichtingendienst (FE), Lars Findsen. Hij zit al een maand in voorarrest, vanwege het lekken van staatsgeheimen. Ook drie anderen inlichtingenmedewerkers werden opgepakt, maar zij zijn inmiddels weer op vrije voeten.

Findsen zou informatie naar journalisten hebben gelekt. Zelf ontkent hij dat hij iets verkeerd heeft gedaan. De ex-FE-baas noemt de aanklacht tegen hem "compleet gestoord". Vandaag werden journalisten van de publieke omroep DR door de politie verhoord. Hun werd gevraagd hun bronnen te openbaren, maar op dat verzoek werd niet ingegaan.

Findsen werd in augustus 2020 geschorst als spionagechef, omdat zijn dienst onzorgvuldig zou omgaan met de gegevens van Deense burgers. Vorige maand oordeelde een onderzoekscommissie dat de geheime dienst binnen de kaders van de wet heeft geopereerd, waarna Findsens schorsing werd opgeheven.