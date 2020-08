Dode man in huis Sint-Michielsgestel is raadslid, zoon is verdachte

Gisteravond is al een verdachte aangehouden en dat is de zoon van het slachtoffer, die bij hem inwoonde, meldt de politie. De zoon wordt verhoord. Hij zit vast en mag alleen zijn advocaat zien.

De dode man die gisteravond werd gevonden in een woning in Sint-Michielsgestel is Jack de Vlieger, de fractievoorzitter van de lokale PvdA. Dat bevestigt de politie na onderzoek. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen.

De politie vond De Vlieger in de garage van het huis. In en rond het huis is de hele dag onderzoek gedaan. Voor de garage staan een witte tent en witte schermen. "Er wordt door de technische recherche gezocht naar sporen en daarna zal een tactische doorzoeking worden gedaan. Ook wordt gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn en er zal een buurtonderzoek worden gehouden", zegt de politie.

Geschokte reacties

Buurtbewoners zijn geschokt over het incident. Ook bij de PvdA komen geschokte reacties binnen op het overlijden van De Vlieger. "Hij had altijd oog voor mensen die het minder hebben. En we gaan hem als PvdA Sint-Michielsgestel enorm missen", reageert voorzitter Adriaan van der Maarel van de lokale PvdA.

Ook landelijk PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar heeft lovende woorden voor De Vlieger. "Decennia zette hij zich onvermoeibaar in voor onze partij in Sint-Michielsgestel. We gaan hem missen."