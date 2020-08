Dode man in huis in Sint-Michielsgestel is gemeenteraadslid

De dode man die gisteravond werd gevonden in een woning in Sint-Michielsgestel is Jack de Vlieger, fractievoorzitter van de lokale PvdA. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Omroep Brabant.

De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Gisteravond is een verdachte aangehouden. "Er is nog veel onduidelijk over het incident, ook over de rol van de aangehouden verdachte", zegt de politie op Twitter.

De politie is nog bezig met onderzoek in en rondom de woning. Voor de garage van het huis staat een witte tent. Ook staan er witte schermen.

Buurtbewoners zijn geschokt over het incident.