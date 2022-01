Ernstig verwaarloosde Schotse Hooglanders gevonden, drie dieren afgemaakt

Op het erf van een Noord-Hollandse veehouder hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de dierenpolitie gisterochtend ernstig verwaarloosde Schotse Hooglanders gevonden. Drie dieren waren er zo slecht aan toe dat de dierenarts ze ter plekke moest laten inslapen. Naast de andere nog levende runderen zijn zes kadavers gevonden.

De Hooglanders werden tijdens een controle aangetroffen. Daarbij stuitte de inspecteurs op veel weerstand. "De aanwezigen op het terrein dachten dat zij hen de toegang konden weigeren", schrijft de politie.

Een woordvoerder van de NVWA wil tegen NH Nieuws niet zeggen waar precies de koeien zijn gevonden. "Omdat we niet willen dat de informatie herleidbaar is naar de veehouder."

Wel zegt de woordvoerder dat de situatie op het erf "heel treurig" was. Volgens de NVWA stonden de koeien tot aan de knieën in uitwerpselen en modder en was er weinig tot geen voer en water beschikbaar. Een van de levende koeien lag tussen de kadavers.

Zeven koeien elders ondergebracht

De zeven Schotse Hooglanders die het hebben overleefd, zijn ernstig verzwakt. Zij zijn in bewaring genomen door de NVWA. "Ze zijn overgebracht naar een adres waar ze de verzorging krijgen die ze hard nodig hebben", zegt de voedselwaakhond.

De NVWA en de politie hebben meerdere processen-verbaal opgemaakt tegen de eigenaren van de dieren. Volgens de NVWA-woordvoerder was het niet de eerste keer dat het vee van deze veehouder werd gecontroleerd: "Bij de laatste controle werden er ook een paar dingen geconstateerd, maar die waren op orde gebracht. Nu was de situatie dramatisch."