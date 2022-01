Coop verkocht varkensschnitzels als vegetarische schnitzels

Coop heeft varkensschnitzels per ongeluk verkocht als vegetarische schnitzels. De fout is volgens de supermarktketen veroorzaakt door "een fout bij een van onze leveranciers".

Zowel de supermarktketen als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakte het nieuws vandaag bekend. In ongeveer 220 verpakkingen van Coop Schnitzel XXL Plantaardig 500 gram was per ongeluk een Varkensschnitzel XXL terechtgekomen.

Het vlees was afkomstig van leverancier Promessa, die onder meer vleesvervangers maakt, maar ook vlees verwerkt. Een woordvoerder van Coop wil aan de NOS alleen kwijt dat het gaat om "foutieve etikettering van de leverancier". De keten kan niet zeggen hoe de fout werd ontdekt en of consumenten de fout gemerkt hebben.

'Geen problemen met kwaliteit'

Ongeveer zestig van deze schnitzels zijn verkocht, Coop kan niet zeggen waar dat is gebeurd. De rest is uit de winkels verwijderd. "Er zijn geen problemen met de kwaliteit of voedselveiligheid, maar het product in deze verpakking is dus niet vegetarisch en bevat varkensvlees", aldus de supermarktketen op haar website.

Het gaat om de vegetarische XXL-schnitzels die houdbaar zijn tot 15 en 16 januari en de streepjescode 8713526837983 hebben. Consumenten kunnen het product terugbrengen en krijgen dan hun geld terug.