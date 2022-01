Kabinet trekt nog eens 250 miljoen uit voor subsidieregeling Groningen

Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor de subsidieregeling in het Groningse aardbevingsgebied. Het is de bedoeling dat alle Groningers die in aanmerking komen voor 10.000 euro om hun woning te verbeteren, dat bedrag kunnen krijgen.

Maandag leidde het aanvragen tot een chaos, omdat er slechts 220 miljoen euro was uitgetrokken, terwijl bijna 50.000 huishoudens de subsidie konden aanvragen. Hierdoor dreigden zo'n 25.000 mensen achter het net te vissen.

Staatssecretaris Vijlbrief voor MIjnbouw schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de gang van zaken betreurt. "Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan - letterlijk in de kou buiten, of digitaal - niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen."

Lange tijd onduidelijkheid

De subsidieregeling is bedoeld voor Groningers die in bepaalde postcodegebieden in het aardbevingsgebied wonen, maar niet onder het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen vallen. Omdat lange tijd onduidelijk was of zij ergens voor in aanmerking zouden komen, hebben zij vaak lang weinig tot geen onderhoud aan hun huis gedaan.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze mensen hun aanvraag - met een prijsopgave van voorgenomen maatregelen - alsnog kunnen indienen. Vijlbrief schrijft dat hij zich gaat inspannen om de nieuwe ronde snel te laten beginnen. Maar hij wil voorkomen dat het opnieuw misgaat.