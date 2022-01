Snowboardster Dekker blijft buiten topvier in Simonhöhe en mist Spelen

Michelle Dekker heeft een matig seizoen niet op de valreep nog kunnen redden met kwalificatie voor de Olympische Spelen in Peking. De snowboardster diende bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Simonhöhe minstens vierde te worden op de parallelreuzenslalom, maar werd in de kwartfinales uitgeschakeld.

De 25-jarige Dekker was present bij de Winterspelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018), maar een derde olympisch optreden is buiten bereik gebleven. In Simonhöhe moest de Zoetermeerse in de strijd om een plaats bij de laatste vier haar meerdere erkennen in de Duitse Melanie Hochreiter.

Wie gaan er wel naar Peking?

Drie Nederlandse snowboarders plaatsten zich eerder wel voor Peking: Niek van der Velden (big air), Glenn de Blois (cross) en Melissa Peperkamp (slopestyle).