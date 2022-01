Koploper PSV gaat mét Zahavi tweede seizoenshelft in: 'Voor 100 procent'

Daar kwamen ook nog eens de twijfels bij die Eran Zahavi leek te hebben over een langer verblijf in Nederland, na de twee inbraken waarmee zijn gezin vorig jaar mei en december in Amsterdam geconfronteerd werd. Maar Schmidt kan tijdens de persconferentie in de openlucht duidelijkheid verschaffen: de spits, die aan het terugkomen is van een knieblessure, blijft in Eindhovense dienst.

Corona waart rond door de eredivisie en ook PSV wist besmettingen niet buiten de deur te houden. "Het was niet zo'n makkelijke periode", kijkt trainer Roger Schmidt terug op de winterstop. "Niet voor ons en niet voor de andere ploegen. We hebben allemaal te maken met corona, maar we maken er het beste van."

Groot verschil met die andere met corona tobbende clubs is dat PSV de competitie hervat als koploper. En een terechte koploper, vindt de Duitse oefenmeester. "We hebben veertien van de achttien wedstrijden gewonnen, en ook verdiend gewonnen. We hadden zelfs meer punten verdiend", verwijst hij naar het onnodige puntenverlies bij Willem II (2-1) en sc Heerenveen (1-1).

"We hebben laten zien dat we wedstrijden kunnen winnen, ook tegen heel defensieve ploegen. Dat is een goed teken. Dat betekent dat we creatief zijn en doelpunten kunnen maken. En defensief waren we de laatste wedstrijden ook beter, we kregen minder goals tegen. Er zit dus progressie in de ploeg."

Moeilijk uitduel

Zondag wacht het uitduel met FC Groningen, het begin van een serie lastige wedstrijden, maar Schmidt wenst niet te ver vooruit te kijken. "We hoeven nu niet al klaar te zijn voor negen wedstrijden. Veel spelers hebben de afgelopen twee weken niet alles mee kunnen doen. Alleen daarom al is het belangrijk om te focussen op de eerstvolgende wedstrijd. Die van zondag is bovendien moeilijk genoeg."

PSV, dat volgende week achtervolger Ajax op bezoek krijgt, moet het in het hoge noorden in ieder geval stellen zonder de geblesseerden André Ramalho, Ryan Thomas en en Noni Madueke, terwijl de Ivoriaanse middenvelder Ibrahim Sangaré actief is bij de Afrika Cup.

Zahavi maakt seizoen af

Over de Israëlische spits Eran Zahavi bestonden twijfels. Hij en zijn gezin hebben vorig jaar twee overvallen te verwerken gekregen. "Voor zijn gezin is natuurlijk een nachtmerrie", beseft ook Schmidt. "Vooral de eerste keer, met name voor zijn vrouw en kinderen. En toen gebeurde het nog een tweede keer. Dat ze toen niet thuis waren doet er niet toe. We steunen Eran en zijn vrouw waar mogelijk."