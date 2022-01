Slot zegt weinig over doelwit Bazoer: 'Niet gepast omdat we tegen Vitesse spelen'

"Het is geen geheim dat we geprobeerd hebben om hem te halen, dat is nog niet gelukt en al het andere wat ik erover zeg, zou ik niet heel gepast vinden omdat we morgen tegen elkaar spelen."

De Rotterdammers hervatten de competitie als nummer drie tegen de Arnhemmers, die op zes punten volgen op de vierde plaats in de eredivisie. Pikant gegeven is daarbij dat Feyenoord de voorbije weken nadrukkelijk hengelde naar de diensten van Riechedly Bazoer, die op dit moment onder contract staat bij de tegenstander van zaterdagavond.

Slot heeft vooralsnog iedereen tot zijn beschikking in aanloop naar het duel met Vitesse. "Mits er niemand ziek wordt, hebben iedereen tot onze beschikking. Alleen is Luis Sinisterra is nog afwezig met een blessure", aldus Slot.

"Een speler die past binnen het beleid dat we binnen Feyenoord hebben ingezet. We willen graag jonge talentvolle spelers binden om ze te ontwikkelen. We hopen dat hij op termijn een concurrent gaat zijn voor de spelers die nu spelen", zegt Slot over Bassett.

Welke spelers er nog bij gaan komen in Rotterdam-Zuid is nog niet zeker, maar dat Feyenoord zich zal versterken wel. "Ik heb er alle vertrouwen in dat er de komende dagen nog wel spelers bij gaan komen", aldus Slot.

Tevreden

"Ik was en ben hartstikke tevreden over de selectie van de eerste seizoenshelft. Het is ons ook gelukt om met die jongens bijna alle wedstrijden te spelen. In de tussentijd hebben we in de winterstop nog weer vier spelers laten gaan. Maar ik wil mijn ogen niet sluiten voor de realiteit."

"Het is in de tweede seizoenshelft niet zeker dat we bijna geen blessures hebben, net als voor de winterstop. Je hebt dan ook vaak schorsingen en je krijgt met corona te maken", zegt Slot, die de afgelopen tijd in zelfisolatie zat vanwege een coronageval in zijn gezin.