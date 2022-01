Winkels toch open zonder afspraak tot 17.00 uur

Vanaf morgen mogen niet-essentiële winkels ook bezocht worden zonder afspraak. Haagse bronnen melden dat het kabinet het daarover eens is geworden. De winkels mogen open blijven tot 17 uur. Er blijven nog wel beperkingen gelden over het maximum aantal bezoekers per vierkante meter.

Deze versoepeling gaat verder dan gisteren naar buiten kwam. Toen lekte na het Catshuisberaad uit dat mensen alleen in een winkel terecht konden als ze een afspraak hebben.

Het kabinet heeft er vandaag nog eens over gepraat. De details van de maatregelen worden vanavond bekendgemaakt op de persconferentie van premier Rutte en minister Kuipers.